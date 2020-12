tmw Retroscena Vlahovic, rifiutata offerta estiva dal Lipsia di 25 mln. Ora non vuole rinnovare

Dusan Vlahovic non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina. Per il centravanti è stata fatta un'offerta giudicata interessante dal club, che migliorerebbe l'attuale accordo che gravita intorno ai 300 mila euro fino al 30 giugno del 2023. Peccato che il giocatore non sia dello stesso avviso, anche in virtù di quanto successo in estate. Il Lipsia aveva proposto 25 milioni di euro per il cartellino del serbo, proposta rispedita al mittente per un semplice motivo.

DOPO HAALAND - Esploso il centravanti del Borussia Dortmund, la Fiorentina è convinta di avere il secondo miglior attaccante classe 2000. Quindi se dovesse arrivare una proposta indecente, intorno ai 40 milioni, lo lascerebbe andare. Da par suo il centravanti vorrebbe un riconoscimento per questo suo status, con un contratto ricco e magari una clausola rescissoria. E questa era l'aspettativa già per lo scorso settembre, quando è stata rifiutata la proposta del Lipsia, invece l'offerta viola era un ritocco relativamente basso rispetto ai 300 mila del suo ingaggio.

PALLINO DI COMMISSO - Così al momento la situazione appare evidentemente congelata. Vlahovic avrebbe preferito sì il Lipsia, ma anche un trasferimento al Parma dove avrebbe avuto la certezza di giocare. Alla Fiorentina è stato messo in discussione dal tecnico Iachini, mentre ora è praticamente un titolare fisso. I conti sono cambiati, per lui ancora troppo poco. È evidente che molto dipenderà da questa sessione di mercato: dovesse arrivare un centravanti titolare, come Piatek o Caicedo, anche Vlahovic farebbe due conti, al netto della questione monetaria.