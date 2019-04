© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Coverciano, dove è in corso lo stage della Nazionale, ha parlato Alessio Riccardi centrocampista della Roma, uno dei 2001 chiamati dal ct Mancini. "Quando mi è arrivata la notizia della convocazione ero a Trigoria. E' un bellissimo sogno essere qui - ha detto - con i grandi. E' certamente una bellissima esperienza. Ultimamente sono stato in panchina nella Roma, là sono tutti disponibili. Per il futuro si vedrà, ora qui a Coverciano è davvero un momento particolare. E cercherò di dare il massimo e di farmi vedere dal ct. Il ruolo? Finora ho giocato in parecchi ruoli ma la posizione in cui rendo meglio è quella di mezzala o trequartista. I giovani e le prime squadre? La Primavera in effetti in generale è un po' lontana dalla prima squadra. Il mio mito? Totti, certamente. Ovviamente parlando di questa stagione ringrazio anche Di Francesco per l'opportunità che mi ha dato (esordio in Coppa Italia con l'Entella, ndr)"