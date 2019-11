Fonte: Dall'inviato, Dario Marchetti

Rifinitura in corso per la Roma a Trigoria in vista della sfida di Europa League in programma domani contro il Basaksehir. Sono out Florenzi e Pastore, mentre lavora in gruppo Mkhitaryan. Episodio sfortunato per Spinazzola: l'esterno cade durante il torello accusando un dolore alla caviglia, per poi rialzarsi e continuare zoppicando la seduta (i campi di Trigoria sono stati uno dei temi di discussione dei tanti infortuni giallorossi). Alle 14.20 la partenza della squadra per Istanbul. Queste le immagini di TMW: