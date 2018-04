TMW - Riise: "Roma, se esci viva da Anfield puoi trionfare all'Olimpico"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da TMW nel giorno di Liverpool-Roma, il doppio ex John Arne Riise ha parlato così della prima semifinale di Champions League: "Non posso scegliere chi tifare tra Liverpool e Roma, è impossibile. Vedere una delle due mie ex squadre in finale di Champions sarà comunque una grande soddisfazione per me".

Cosa si aspetta da questo doppio confronto?

"Si affrontano due grandi squadre con le migliori tifoserie. Sia ad Anfield che all'Olimpico ci sarà un'atmosfera incredibile".

Se la sente di indicare un favorito?

"Il ritorno a Roma può favorire i giallorossi, ma stasera servirà tanta pazienza e una porta inviolata. Il Liverpool davanti può farti sempre male, ma con un buon risultato ad Anfield la squadra di Di Francesco può farcela. La Curva Sud e l'Olimpico, d'altronde, saranno il suo uomo in più al ritorno".

L'ha sorpresa lo straordinario cammino europeo di Roma e Liverpool?

"Sono rimasto davvero impressionato. Hanno giocato entrambe un grande calcio, eliminando rivali fortissimi come Barcellona e Manchester City. Sono eccitatissimo per questa semifinale".

A proposito, alla fine è riuscito a trovare un biglietto per l'Olimpico?

"Sì, sono emozionato. A Roma ci sarò anche io, ho già la pelle d'oca".