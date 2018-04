TMW - Riise: "Totti Dio, scelsi Roma per lui. Kolarov? Meglio il mio sinistro"

Intervistato da TMW nel giorno di Liverpool-Roma, John Arne Riise ha celebrato il suo ex compagno di squadra Francesco Totti, oltre a fare una battuta sull'attuale terzino sinistro dei giallorossi: "Totti è Roma, Totti è la Roma. Parliamo di un calciatore straordinario, di una persona bellissima e di un amico. Una delle ragioni per le quali firmai con la Roma nel 2008 era proprio la possibilità di giocare con un Dio come lui. Totti è il Dio di Roma, io lo chiamo Mr Roma. Kolarov? Kolarov è un gran terzino, tra i migliori, ma abbiamo due stili diversi. Se devo scegliere un piede sinistro, però dico certamente il mio (ride, ndr)".