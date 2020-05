tmw Rinnovo in casa Juventus. Fatta per il nuovo accordo con Gozzi fino al 2022

Mentre al centro dell’attenzione del sistema calcistico c’è, ovviamente, la ripresa del campionato di Serie A, nelle ultime settimane in casa Juventus ci si è concentrati anche sul fronte dei rinnovi contrattuali. In particolare quelli legati ai giovani talenti del settore giovanile. In particolare quello di Paolo Gozzi. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il centrale classe 2001, perno della Primavera bianconera, avrebbe infatti trovato l’accordo con la Vecchia Signora per un nuovo contratto fino al giugno 2022. Un nuovo matrimonio, quello per il 19enne di origini nigeriane, fatto con il preciso intento di testare le sue qualità anche nel calcio dei pro. In modo tale che i 90’ da titolare con la Juve di Max Allegri lo scorso anno contro la SPAL rappresentino solo il primo tassello di un lungo percorso.