TMW - Rinnovo Inter-Spalletti: domani alle 16 conferenza stampa del tecnico

Playoff di serie B verso il rinvio. La decisione finale verrà presa domani, ma probabilmente le partite decisive per decretare chi verrà promosso in Serie A slitteranno di qualche giorno. Possibile che le prime partite - quella del Bari contro il Cittadella e quella del Venezia contro...

Novità in vista per l'Inter sul fronte rinnovo di Luciano Spalletti . Nella giornata di domani è stata infatti indetta una conferenza stampa del tecnico alle ore 16 presso il centro sportivo Angelo Moratti, nella quale dovrebbe essere annunciato il prolungamento dell'allenatore dopo l'incontro avvenuto oggi pomeriggio.

