tmw Riparte il calcio tedesco. E il Torino si prepara per studiare Van Drongelen

vedi letture

Riparte il calcio tedesco e anche direttori sportivi e osservatori si preparano ad accendere gli schermi. Perché senza la possibilità di volare sugli spalti, seguire le partite in diretta, in streaming o anche in seguito su piattaforme dedicate come Wyscout sarà essenziale. Anche per vedere la Zweite Bundesliga tedesca, pronta per riprendere il via. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com ci saranno diversi occhi puntati domenica alle 18:30 sulla gara tra Greuther Furth e Amburgo.

Nel mirino Van Drongelen Classe '98 di Axel, Rick van Drongelen è uno dei giocatori sul quale il mirino della Serie A sarà puntato. Difensore centrale mancino olandese, che l'Amburgo ha preso nell'estate del 2017 dallo Sparta Rotterdam, è ora in Zweite ma solo di passaggio. Nel ruolo cercano in tanti in A. Compreso il Torino del futuro ds Davide Vagnati, i cui uomini saranno ben attenti nelle prossime settimane alle gare dell'olandese.