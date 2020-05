tmw Riparte la A ma ancora senza calendario e orari. L'AIC cerca la quadra, lunedì la decisione

vedi letture

C'è una data ufficiale per la ripartenza della Serie A (weekend 20-21 giugno con i recuperi). E c'è anche una data ufficiale per la finale di Coppa Italia (17 giugno). Invece, resta ancora da decidere - come recita anche la nota ufficiale della Lega Serie A - il calendario completo con relativi orari delle partite da disputare.

In prima battuta, infatti, una decisione definitiva - con relativa comunicazione ufficiale - era attesa intorno alle 19 di questa sera. Tutto, però, sfumato in seguito ad una quadra che ancora va trovata. Oggi l'Assocalciatori, presieduta da Damiano Tommasi, ha avuto con tutte le componenti interessate delle riunioni tecniche e nelle prossime ore andranno in scena ulteriori confronti con la Lega per trovare un'intesa definitiva sugli orari da assegnare alle gare. Per una decisione, dunque, che potrebbe arrivare a questo punto nella giornata di lunedì.