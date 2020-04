tmw Ripresa in vista, Cagliari: Asseminello pronto per l'eventuale maxiritiro

Tre campi a disposizione, palestra e piscina per le attività fisiche, oltre a tante camere e all'ampia sala da pranzo dove mangiare. Nel caso di ripartenza con il cosiddetto "maxi-ritiro" il Cagliari sarebbe pronto a gestire tutto in autonomia: il centro sportivo di Asseminello – dove peraltro il club sta costruendo, tra le varie cose, la tribuna per il campo dove gioca abitualmente il settore giovanile – è in grado di ospitare la rosa di Walter Zenga nell'ipotesi di una ripresa "a porte chiuse" dell'attività agonistica nella cosiddetta fase 2 dell'emergenza coronavirus. Nel centro sportivo, peraltro, stanno abitando sia il nuovo tecnico rossoblù che il fido Gianni Vio, tattico esperto di calci piazzati offensivi e, durante il mese di marzo, anche il diesse Marcello Carli e Max Canzi, vice di Zenga, avevano trascorso lì il periodo di quarantena precauzionale. La struttura di Asseminello, peraltro, è abitualmente usata per i ritiri prepartita della Prima squadra e della Primavera ed è stato utilizzato in passato (durante l'era Cellino) come sede della preparazione precampionato.