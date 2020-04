tmw Ripresa in vista, Fiorentina: aspettando il nuovo centro sportivo, serve un albergo

Da un paio di giorni a questa parte sta circolando il protocollo ufficiale FIGC contenente le disposizioni per la ripresa dell'attività sportiva, cominciando innanzitutto dagli allenamenti. L'elemento essenziale della nota sta nell'isolamento delle squadre rispetto al normale mondo esterno, garantita dalla presenza di una foresteria, o comunque di camere interne ai centri sportivi in cui attualmente si allenano i calciatori della massima serie. Nel caso della Fiorentina, però, l'attuale Centro Sportivo Davide Astori, situato nei pressi dello stadio, non è dotato di uno spazio tale per permettere l'isolamento agli atleti viola: è sì in lavorazione il nuovo impianto nella zona di Bagno a Ripoli, che in teoria sarà il più spazioso d'Italia, ma per il momento i conti vanno ancora fatti con la vecchia struttura, dato che l'emergenza Covid-19 ha rallentato notevolmente i lavori in corso. La strategia della Fiorentina, dunque, è quella di cercare di un albergo nei paraggi, un hotel che sia abbastanza spazioso da ospitare i vari tesserati coinvolti nella ripresa da trasformare nella nuova "casa sanificata" della Fiorentina. In tal senso, fanno sapere dal club toscano, la ricerca è già cominciata.