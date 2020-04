tmw Ripresa in vista, Genoa: il nuovo "Signorini" è un gioiello e già sanificato

Il Genoa studia le mosse per un'eventuale ripresa. La società rossoblu è in attesa delle disposizioni riguardanti il ritorno in campo che, quando avverrà, sarà naturalmente a Pegli. Davide Nicola può infatti contare su un centro sportivo nuovo di zecca. Lo scorso febbraio è stato inaugurato il "Signorini" con due campi da gioco e la palestra a cui va aggiunta la già presente club house per i pranzi all'interno del proprio quartier generale. Il tutto è già stato sanificato in due occasioni. Resta da decifrare la situazione legata alla sistemazione della squadra dopo le sedute. Una possibilità da prendere in considerazione potrebbe essere quella di riservare ai giocatori e allo staff una parte dell'albergo che in genere ospita i ritiri pre-partita e i raduni pre-campionato nel ponente cittadino.