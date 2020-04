tmw Ripresa in vista. Il Torino valuta anche lo spostamento al centro sportivo di Novarello

Oltre alle soluzioni cittadine, con allenamenti al Filadelfia e pernottamenti in albergo, con le ipotesi che vanno dal DoubleTree by Hilton di Torino Lingotto fino all'Air Palace di Leinì, il club di via Arcivescovado cerca anche nelle vicinanze del capoluogo piemontese una soluzione per poter riprendere gli allenamenti. Tra le opzioni c'è quella di trasferirsi a Novarello: il quartier generale azzurro offrirebbe campo e albergo nella stessa struttura. La dirigenza granata è al lavoro, la soluzione Novara è al vaglio. Si tratterebbe di un ritorno per Belotti e compagni: fu proprio lì che Walter Mazzarri diresse i suoi ultimi allenamenti in granata durante la settimana di ritiro che terminò con il 4-0 di Lecce e il suo esonero lo scorso 4 febbraio.