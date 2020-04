tmw Ripresa in vista, Inter: hotel incompleto, ne serve uno esterno ma "sano"

Il 4 maggio si avvicina e perciò, certezze o non certezze, bisogna iniziare a prepararsi. A tutti i test del caso chiaro, ma pure a rimettere piede alla Pinetina che per settimane è stata casa di Christian Eriksen. Parte la caccia alle sistemazioni per giocatori, staff tecnico e medico/sanitario, addetti alla manutenzione, responsabili del Suning Training Centre. Un totale che andrebbe di poco oltre le 60 unità, troppe per la capienza del centro sportivo dell’Inter che, causa coronavirus, ha dovuto arrestare i lavori per il nuovo hotel interno ecologico di 3mila metri quadrati e costato al club 6 milioni di euro, ma non ancora inaugurato. Ad oggi le camere ospitanti sono 27, abbastanza solo per i calciatori.

Siccome il tempo stringe, andrà fatta una valutazione più ampia, prendendo in considerazione uno dei residence nelle immediate vicinanze della Pinetina. In questo senso il club si sta già muovendo per ciò che concerne accertamenti su igiene e sicurezza. Un pool medico dovrà esclusivamente preoccuparsi della sanificazione costante dei locali (camere, spazi comuni, spogliatoi, palestre, ristorante), anche se esterni (appunto, il residence che verrebbe in soccorso alla società nerazzurra). Meticolosità è la parola d'ordine, in attesa di nuovi sviluppi e della conferma che tra due settimane si potrà tornare ad allenarsi, seppur in strutture totalmente blindate.