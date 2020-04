tmw Ripresa in vista, Lecce: due soluzioni al vaglio del club giallorosso

Il Lecce, rispetto ad altre compagini di Serie A, ha un grande vantaggio: tutti i calciatori sono rimasti in Puglia. E soprattutto, ad oggi, tutti sarebbero disponibili e arruolabili, compreso Falco che prima della sosta lavorava a parte. I salentini si stanno muovendo per definire il luogo del ritiro: inizialmente tutto lasciava pensare potesse essere l’Acaya Golf Resort & SPA, una struttura utilizzata da squadra e staff tecnico anche nel corso della stagione, alternata allo stadio “Via del Mare”. Un luogo piacevole, con 97 stanze disponibili, campi da golf e da calcio, oltre a un ampio spazio (centoventi ettari di vegetazione mediterranea) con ulivi secolari per prendere un po’ d’aria o rinfrescarsi in piscina. Un hotel a quattro stelle nel cuore del Salento, dotato di ristoranti e i migliori confort.

Attualmente, la struttura è chiusa a causa delle decisioni imposte dal Governo. E la riapertura non è ancora stata fissata in agenda. La società è al lavoro per cercare di capire se ci sono i margini per riaffidarsi a quel posto che, fin qui, è stato notevolmente apprezzato. Altrimenti l’alternativa è rappresentata dall’Otto+Hotel, all’ingresso della città e con una decina di stanze in meno, ma che tra i servizi include una stanza di fitness con attrezzature per svolgere esercizi di streching e potenziamento muscolare, e uno spazio importante. Ed è già il luogo in cui il Lecce svolge i ritiri pre-partita durante la stagione. Anche in questo caso bisognerà capire se la struttura riaprirà a breve o meno. In caso positivo, gli allenamenti si svolgerebbero comunque allo stadio, lì dove il 4 maggio dovrebbero essere svolte le visite mediche di rito.