tmw Ripresa in vista, Milan: squadra e staff a Milanello per l'eventuale maxiritiro

Il Milan è pronto a organizzare il ritiro a Milanello per l'eventuale ripresa degli allenamenti dopo il 4 maggio. Il centro sportivo rossonero sarà l’unica struttura di riferimento per il club essendo dotato di campi, palestre e alloggi per giocatori e dipendenti, dunque tutto lo staff resterà a Milanello senza l’utilizzo di strutture esterne. I rossoneri non hanno ancora richiamato in Italia i giocatori all’estero, aspettano comunicazioni ufficiali sul protocollo medico per stabilire il piano di rientro degli stranieri.