tmw Ripresa in vista, Napoli: tutto pronto per ospitare squadra e staff a Castel Volturno

Già pronte le strutture per ospitare gli azzurri alla ripresa degli allenamenti.

Le prescrizioni che arrivano dal Protocollo Sanitario della Figc imporranno ai club, in vista della ripresa degli allenamenti, di aderire a dei protocolli di sicurezza e disporre di luoghi destinati all’allenamento che siano sanificati in maniera costante. Per il Napoli non ci sono problemi legati alla predisposizione di tali misure preventive di sicurezza in vista della eventuale ripresa dei lavori. Il centro sportivo di Castel Volturno è collocato all’interno della struttura alberghiera Golden Tulip Hotel, che consente un accesso diretto ai campi da gioco. Ad ognuno dei calciatori, ed ai membri dello staff, verrebbe riservata una camera da utilizzare come spogliatoio personale prima e dopo ogni allenamento. Per il ritiro estivo il club ha già l’accordo in essere con il Comune di Dimaro in Trentino, ma bisognerà capire che tipo di provvedimenti verranno presi sul tema mobilità da parte del Governo nei prossimi mesi.