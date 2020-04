tmw Ripresa in vista, Parma: Collecchio è attrezzato, si sondano varie ipotesi

vedi letture

Il Protocollo Sanitario imposto dalla FIGC, con le sue prescrizioni, imporrà ai club l’adesione a protocolli di sicurezza in vista della ripresa degli allenamenti, sanificando in maniera costante i luoghi destinati all’allenamento e al ritiro dei tesserati. Il centro sportivo del Parma a Collecchio è fra i più all’avanguardia della Serie A, ed oltre a vari campi di allenamento, dispone di due palestre, una piscina, due sale per la fisioterapia, di diversi uffici, sale riunioni, del ristorante e di dodici camere doppie, quattro camere quadruple, una tripla, oltre a due suite e studi medici. L’eventuale maxi-ritiro della squadra verrebbe dunque svolto al centro sportivo, la cui unica incognita riguarda le stanze: nel caso in cui i protocolli impongano l’uso singolo delle stanze, la società potrebbe prendere in esame l’utilizzo della foresteria del settore giovanile, che metterebbe a disposizione altrettante camere, sempre nel plesso del centro sportivo. Inoltre, la società sta sondando l’idea di mettere a disposizione dei suoi tesserati, se sarà necessario, alcune stanze di albergo nelle vicinanze del centro, anche se per ora sono solamente ipotesi vista le date ancora incerte della ripresa.