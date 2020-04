tmw Ripresa in vista, Roma: Trigoria ok. Il maxi ritiro non preoccupa i giallorossi

In attesa che arrivi il via libera definitivo del Governo per la ripresa degli allenamenti, la FIGC

è al lavoro per varare il protocollo che tutte le squadre di Serie A dovranno rispettare. L’ipotesi paventata, ad oggi, è quella di un maxi ritiro per chi può nei propri centri sportivi e per gli altri in strutture affiliate alle società. La Roma dispone di Trigoria, impianto che gode di foresteria e tutto il necessario per permettere ai giallorossi di allenarsi senza appoggiarsi ad altre strutture. Alle 23 camere per la prima squadre, la Roma può aggiungere le 13 solitamente dedicate al settore giovanile. I 4 campi e i 2 ristoranti sono sufficienti al rispetto delle altre esigenze.

Inoltre Trigoria è stata già sanificata e i calciatori avranno a disposizione le docce del pensionato, ognuno la propria, per evitare qualsiasi tipo di rischio. Asciugamani e borracce erano già stati personalizzati prima del coronavirus e ora si useranno esclusivamente piatti e bicchieri di plastica. Per gli “spuntini” ci saranno cestini personalizzati, e non si pranzerà più tutti insieme. I protocolli di sicurezza, insomma, saranno rispettati alla lettera da tutti i tesserati che, naturalmente, saranno muniti di guanti e mascherine.