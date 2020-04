tmw Ripresa in vista, Sampdoria: rientrati i tre dall'estero, il "Mugnaini" è pronto

Il 4 maggio è ancora lontano. In attesa di conoscere quali saranno le disposizioni governative riguardo alla ripresa dei campionati, la Sampdoria ha già richiamato i tre giocatori - Yoshida, Vieira e Askildsen - che avevano raggiunto le proprie famiglie all'estero. Per i tre è già iniziato, come da protocollo, il periodo di quarantena di due settimane. Venendo alle strutture, il centro sportivo "Gloriano Mugnaini" può contare su due campi all'occorrenza, il terreno di gioco e gli spogliatoi del "Riccardo Garrone" adiacente. I terreni di gioco, che sono distanti rispetto al centro abitato di Bogliasco, sono sotto costante manutenzione e sono già stati sanificati.

Resta da sciogliere il nodo legato al ristorante e all'albergo. La struttura che già ospita i ragazzi di Claudio Ranieri durante i ritiri pre-partita può essere una soluzione da prendere in considerazione. Purtroppo non può essere una possibilità Casa Samp, la struttura che ospita i ragazzi del settore giovanile, in quanto non ci sarebbero i numeri necessari né i tipi di alloggi. Le camere infatti sono doppie e non singole come da procedura.