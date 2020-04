tmw Ripresa in vista, Sassuolo: Mapei Football Center garanzia ma serve l'hotel

La Serie A studia le opzioni per la ripresa degli allenamenti. La data cerchiata in rosso è quella del 4 maggio. Dopo il protocollo stilato dalla commissione medico-scientifica, le società di A stanno iniziando a prepararsi per farsi trovare pronto. Il Sassuolo, lo scorso giugno, ha inaugurato il Mapei Football Center, un gioiello da oltre 12 milioni di euro, voluto fortemente dal compianto patron Squinzi. Un centro sportivo all'avanguardia dotato dei migliori comfort, un vero e proprio gioiellino per la società neroverde: 45.000 mq di centro sportivo, 6 campi da gioco, di cui uno con tribuna coperta. Non ci saranno problemi dunque per gli allenamenti. Il centro non dispone di una zona notte per i calciatori. Patron Squinzi pensava all'acquisto dell'Hotel Ca' Marta, adiacente al centro sportivo e utilizzato sin qui come zona ristoro ma le stanze dell'albergo sono 23 e in questo momento di emergenza potrebbero non bastare per ospitare calciatori e staff, dunque sono allo studio diverse soluzioni, come confermato dal segretario generale Andrea Fabris alla Gazzetta di Modena: "Siamo ancora in attesa di ricevere il protocollo dalla FIGC. Stiamo valutando ma non abbiamo ancora fatto alcuna scelta specifica".