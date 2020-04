tmw Ripresa in vista, SPAL: possibile maxi ritiro tra il centro sportivo e una struttura esterna

L'eventuale ritiro pre-campionato, la SPAL lo trascorrerebbe molto probabilmente tra il centro sportivo di via Copparo, in cui svolgerà le sedute di allenamento, e una struttura alberghiera esterna con ristorante, dove la squadra di Di Biagio potrà soggiornare. Il centro addestramento Gibì Fabbri infatti, seppur ampiamente rinnovato, ampliato e migliorato con l'arrivo della famiglia Colombarini e del presidente Mattioli, non sembra avere - almeno in questo momento - gli spazi idonei per permettere vitto e alloggio a Petagna e compagni. Diversa invece la situazione per quanto riguarda gli spazi in cui allenarsi, con quattro campi da gioco, di cui due in terreno sintetico, due palestre attrezzate, una piscina, diverse sale riunioni e cinque spogliatoi, che dal canto loro sembrano così permettere la possibilità di rispettare i parametri necessari per mantenere la misura del distanziamento sociale.