TMW - Ripresa in vista, Torino: al Filadelfia manca la foresteria. Si cerca un hotel

A maggio saranno tre anni di Filadelfia: il Torino è tornato ad allenarsi nello storico stadio, completamente restaurato e inaugurato nel 2017. Ci sono due campi, spogliatoi, palestre e tribune da quattromila posti in totale, un centro all’avanguardia insomma. Manca, però, la foresteria e quindi la possibilità di ospitare la squadra e lo staff per la notte: è prevista nel progetto del Lotto 2, ma al momento è soltanto un progetto su carta, ancora non sono nemmeno cominciati i lavori. Dunque, da via Arcivescovado sono al lavoro per cercare soluzioni alternative per il pernottamento dei giocatori e dello staff di Moreno Longo.