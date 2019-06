TMW - Riso a casa Milan: i rossoneri stringono per Sensi

Nuova visita a Casa Milan, dopo quella di ieri di Giuffredi: oggi è il turno di Giuseppe Riso, agente di Stefano Sensi del Sassuolo, il prossimo obiettivo per la linea mediana dei rossoneri. L'agente è arrivato pochi minuti fa nella sede operativa del club rossonero, dove ad attenderlo c'è Paolo Maldini: tra Krunic che si sta sottoponendo alle visite mediche e la trattativa che va avanti per Sensi, è una giornata subito intensa per il nuovo Milan.

⚠️L'AGENTE DI SENSI È A CASA MILAN ⚠️

.#Riso è appena arrivato a Casa #Milan per parlare di #Sensi, che interessa ai rossoneri 🔴⚫

🎥: @TRolfi