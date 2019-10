TMW - Riunione in Lega: arrivati Marotta, Lotito e Carnevali

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Inizierà tra pochi minuti l'assemblea in Lega Serie A a Milano, con all'ordine del giorno l'offerta di MediaPro per i diritti tv con canale dedicato sul triennio 2021/2024 da 1,150 miliardi di euro annui. Tanti i dirigenti presenti, come Beppe Marotta, Claudio Lotito e Giovanni Carnevali. Presenti anche Antonello e Scaroni.