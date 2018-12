TMW - River-Boca, Tevez e Zarate abbracciano i tifosi dopo l'allenamento

Fonte: Dal nostro inviato, Giacomo Iacobellis

Grande entusiasmo a Madrid per il Boca Juniors. Ad attendere gli Xeneizes dopo l'allenamento odierno, fuori dall'albergo che ospita la squadra di Schelotto, c'erano migliaia di tifosi in festa. Tuttomercatoweb è presente e ha documentato la scena: Zarate e Tevez, vecchie conoscenza della Serie A, sono scesi dal pullman insieme ai compagni per abbracciare i tifosi. Il Superclasico è già iniziato...