Fonte: Dal nostro inviato a Madrid, Giacomo Iacobellis

Nessuno scontro, nessun Buenos Aires-bis, almeno tra i tifosi del River Plate e quelli del Boca Juniors. L'atmosfera di festa e di grande entusiasmo che ha invaso Madrid negli ultimi due giorni con una convivenza pacifica e solidale non ha però impedito a un esiguo numero di hinchas biancorossi di creare scompiglio nella notte. Dopo aver festeggiato in massa la vittoria della Copa Libertadores 2018 (circa 20.000 tifosi stimati), proprio mentre la maggioranza si stava già dirigendo verso i rispettivi hotel, alcuni simpatizzanti dei Millonarios hanno infatti lanciato pietre e bottiglie contro i negozi del centro della città. È dovuta intervenire la polizia spagnola, poco dopo le ore 24, per sgomberare la zona con gas lacrimogeni, idrante e proiettili di gomma. Colluttazioni che hanno portato al fermo di 20 persone e al ferimento di tre agenti.