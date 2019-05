TMW - Rivoluzione Fiorentina: estate di cambiamenti, chi parte e chi arriva

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina guarda al futuro. Verso un'estate che sarà di inevitabile rivoluzione, perché Federico Chiesa partirà, perché in uscita c'è Giovanni Simeone, perché Marko Pjaca sarà restituito alla Juventus e Kevin Mirallas non verrà confermato dall'Everton. Perché Gerson difficilmente sarà riscattato, perché Marco Benassi mal si integra con gli schemi di Vincenzo Montella. Poi Jordan Veretout è in uscita, Christian Norgaard pure. Dietro Vitor Hugo dovrebbe partire perché non convince l'allenatore, tra i terzini Cristiano Biraghi e forse pure Vincent Laurini, con la Fiorentina che aspetta offerte multimilionarie per Nikola Milenkovic.

Scrivania mobile In primis il ruolo di uomo mercato. Non mancano certo i rumors sul futuro della scrivania della Fiorentina ma negli ultimi giorni Pantaleo Corvino ha incontrato procuratori, intermediari e agenti. Della rosa dei viola ma anche di chi propone calciatori in vista della stagione che verrà. Saluterà Carlos Freitas dal ruolo di direttore sportivo, in entrata un nuovo nome e questo è certo. C'è (c'era?) l'ipotesi Pietro Accardi dall'Empoli ma la sensazione è che sul dirigente ci siano anche altre ipotesi (Lecce) e che la Fiorentina stia cercando un profilo internazionale. Tra i contatti avuti negli ultimi periodi anche uno con Robert Fernandez, ex uomo mercato del Barcellona.

Rivoluzione e acquisti Con così tante uscite, è attesa una vera e propria rivoluzione anche sulle entrate. In tutti i reparti. La certezza: Jacob Rasmussen dall'Empoli per la difesa per 7 milioni di euro. Il dubbio: Mohamed Traoré, per il quale ci sarà una possibile sessione ulteriore di visite in estate ma la Fiorentina e l'Empoli hanno l'accordo totale sulla trattativa a livello economico. Tra i nomi più caldi c'è quello di Andrea Bertolacci del Milan, in scadenza coi rossoneri. Proposto Lasse Schone dell'Ajax: il profilo convince Vincenzo Montella, da capire la risposta della dirigenza. Che intanto ha preso contatti con Alex Fernandez del Cadice, profilo già seguito in passato e già ai tempi di Montella. Sull'esterno, invece, tra le idee c'è quella di Oussama Idrissi dell'AZ Alkmaar. E in cabina di regia non manca sempre l'interesse per Tomas Soucek dello Slavia Praga.