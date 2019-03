TMW - Rivoluzione panchine a giugno. Juve-Inter-Real verso il cambio

© foto di Imago/Image Sport

Calma quasi piatta un anno fa, in estate ci sarà un terremoto. Perché le panchine di quasi tutte le big sono destinate a cambiare, partendo da quella del Real Madrid per finire in Italia, alla Juventus. Santiago Solari può solo vincere la Champions - e magari non basterà - mentre Massimiliano Allegri sembra sempre più distante dopo il 2-0 dell'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Partirà quindi una sorta di valzer, con alcuni buchi ancora da coprire (e da scoprire) perché quasi inaspettati.

JUVENTUS - Sembrava che il suo regno fosse finito dopo Juventus-Real Madrid 0-3, poi con un colpo di coda al ritorno - e l'arrivo di Cristiano Ronaldo - Max Allegri è rimasto in sella, prolungando anche la propria permanenza. Però, da qualche tempo, l'idea di rinnovare ancora è nella testa della dirigenza Juventus, magari puntando sul grande nome. Uno alla Guardiola, ma non lui. Bensì come spiegato lo scorso 23 dicembre Zinedine Zidane. Primo (e ultimo) candidato alla panchina, almeno al momento. Allegri ha comunque una probabilità di restare ribaltando la sfida contro l'Atletico. Ma attenzione a Real Madrid e Manchester United.

INTER - Il solco finale potrebbe essere la mancata partecipazione alla Champions League, ma Giuseppe Marotta avrebbe già deciso per un cambio alla guida, con un tecnico di respiro internazionale. Anzi, Internazionale. Per questo José Mourinho non può che essere una delle (più che valide) alternative: ha degli sponsor importanti, da Zanetti a Moratti. Diminuiscono le azioni di Antonio Conte, più indirizzato verso l'Inghilterra, mentre sarebbe defilata la pista che porta a Massimiliano Allegri. Simeone piaceva a Zhang, ma ora è irraggiungibile, così come un altro argentino: Mauricio Pochettino ha però una clausola rescissoria da 40 milioni di euro dopo l'ultimo rinnovo contrattuale.

MILAN - A fine dicembre sembrava oramai spacciato. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, con possibile addio alla zona Champions, Gennaro Gattuso era un morto che camminava. Sembrava per poco. Peccato che Arsene Wenger chiedesse almeno diciotto mesi di contratto - e alcune rassicurazioni dal punto di vista tecnico, dopo aver rifiutato il Fulham - mentre le figure dei traghettatori, da Donadoni a Guidolin, non sembravano le più adatte. Invece, con un eventuale quarto posto, Gattuso rimarrebbe in sella. La certezza, in questo momento, non c'è. Però la bella cavalcata dal doppio acquisto Piatek-Paquetà, alle volte anche fortunosa come contro il Sassuolo, sta rinforzando sempre di più la sua posizione.

ROMA - Altro grande rebus per la prossima stagione. Eusebio Di Francesco è sempre di più il capro espiatorio (e che pagherà per tanti, forse non per tutti) di una squadra che dalla seconda posizione, più o meno fissa, è passata a galleggiare al terzo posto, con il rischio di essere affossata fuori dalle fab four. Di Francesco quindi pronto a salutare, mentre Baldini sta già lavorando al post: occhio a Maurizio Sarri, c'è stato un contatto a Londra e, soprattutto se il Chelsea dovesse decidere per esonerarlo (trovando un accordo) vorrebbe tornare in Italia.

REAL MADRID - È, attualmente, la posizione più ambita. Ma anche la più difficile, come rivela il naufragio di Lopetegui dello scorso autunno. Santiago Solari non sta facendo male, ma ha già praticamente perso la Liga - dopo il ko contro il Barça dell'ultimo turno - e la Copa del Rey, nel doppio Clasico. Insomma, dovesse perdere anche la Champions finirebbe a zero titoli. E i Blancos non sono più abituati, anzi, non lo sono proprio mai stati. Max Allegri, almeno fino alla sfida contro l'Atletico Madrid, era il primissimo candidato. Ora ci sono altri nomi, come quelli di Pochettino oppure di Conte. Il quadro è comunque chiaro: arriverà uno dei migliori al mondo, a meno di un miracolo.

MANCHESTER UNITED - Altro pezzo del puzzle che dev'essere incastrato bene, perché Solskjar, tecnico interinale, sta facendo dannatamente bene. È la squadra potenzialmente più ricca d'Europa, può permettersi campioni ogni anno, deve ripartire dopo il disastroso ultimo periodo di José Mourinho. Non è tanto distante dalle big, ma serve un po' di ricambio, oltre all'appartenenza United. Antonio Conte era il primissimo nome fino a gennaio, aiutato anche da una bella annata al Chelsea. Ora le cose si complicano un po' per tutti, soprattutto in caso di arrivo in Champions League.

MANCHESTER CITY - A sorpresa, perché difficilmente cambierà, inseriamo anche il nome dei Mancunians. Guardiola è praticamente intoccabile, ma se dovesse vincere la Champions League la musica si modificherebbe: a quel punto il suo ruolo da Citizen sarebbe concluso, con l'opportunità di una nuova sfida, magari in Italia, dove è già stato da calciatore (Brescia e Roma). Le squadre dove può approdare sono poche, ma ipoteticamente tutte libere. Allo stato dell'arte è molto complicato.

BAYERN MONACO - Dal rischio licenziamento a fine novembre al primo posto a marzo. La rimonta di Nico Kovac, praticamente esonerato a un certo punto della stagione, può portare a una permanenza praticamente impronosticabile. Molto dipenderà dal finire di stagione, Champions inclusa. Altrimenti ci sarà la possibilità per un altro allenatore: Nagelsmann è andato al Lipsia, Tuchel potrebbe liberarsi dal Paris Saint Germain in caso di mancata vittoria della Champions. Insomma, il domino si comporrà solo a giugno.