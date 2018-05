TMW - Rizzoli: "Fallo Pjanic? Il Var non interviene sui gialli"

Fonte: da Napoli, Marco Frattino

© foto di Federico Gaetano

Nicola Rizzoli, designatore della Serie A, dalla conferenza stampa del Football Leader è ritornato sul fallo di Miralem Pjanic durante Inter-Juventus. "Io non ho nulla da nascondere e non parlo di errori tecnici, se rapportiamo all'interpretazione del Var ne parlo. Il Var, da protocollo, ha deciso di non intervenire sui gialli. Da un lato, anche i secondi gialli. E' una richiesta che faremo, per verificare i secondi gialli. Al momento questa è fuori dalla possibilità di intervento. Se uno volesse controllare il secondo giallo, bisognerebbe successivamente controllare anche il primo. A ora non si può, quell'episodio esula dall'intervento del Var".