Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Cristiano Ronaldo è felice e contento alla Juventus, uno dei migliori al mondo". Parla così Roberto Carlos, ex stella brasiliana del Real Madrid, presente a Milano in occasione dei prestigiosi FIFA Football Award. "Se fa effetto vederlo senza la casacca del Real? Non ci possiamo fare nulla, del resto ha fatto tantissime cose con quella maglia, per me è il numero uno", alcune battute ai microfoni di TMW.

Il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid? "Sinceramente me l'aspettavo, è felice a Madrid. E' casa sua".