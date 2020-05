tmw Roberto Dinamite: "Ora tutti con gli esterni a piede invertito. Ma il primo fu Bruno Conti"

vedi letture

Tanti temi nel corso della lunga intervista a Tuttomercatoweb.com con Roberto Dinamite, autentico mito del calcio brasiliano. E sono emersi vari particolari interessanti. Anche sui calciatori italiani degli anni Settanta e Ottanta. "Oltre a Paolo Rossi ricordo Facchetti, Altobelli, Tardelli, Zoff. Ho anche una foto con Gentile, mentre mi marca stretto. Aveva gran personalità. Nel complesso in Italia c'erano giocatori molto tecnici, dalle grandi abilità. Ad esempio Bruno Conti: credo che fu uno dei primi o il primo in assoluto a giocare a destra pur essendo mancino. Da quel momento iniziò questo particolare processo, tutti decisero di far giocare gli esterni a piede invertito. Conti era davvero un giocatore raffinato. E poi a livello difensivo l'Italia era maestra".

Italia-Brasile 3-2 dell'82. Come visse quel ko, lei che era tra le riserve?

"Avevamo una nazionale fantastica, una delle migliori di sempre e fu un vero peccato uscire così. La fortuna dell'Italia è che io non giocai, non ero neanche in panchina ma in tribuna perchè per le riserve c'era un numero limitato. Pensate che quando avevo affrontato gli azzurri avevo praticamente sempre vinto. Comunque a volte non basta aver una nazionale forte: l'Italia giocò alla sua maniera, col contropiede. Noi col pari ci saremmo qualificati e invece Paolo Rossi ci tolse ogni speranza. In ogni caso tra Italia e Brasile ci sono sempre stati grandi confronti, accesi, agguerriti e spettacolari".