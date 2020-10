tmw Robinho: "Serie A, ormai non c'è più solo la Juve. Attenti: le milanesi stanno tornando"

Intervistato in esclusiva da TMW all'indomani del suo quarto ritorno al Santos, Robinho ha parlato anche della Serie A odierna e dei campioni con cui ha condiviso lo spogliatoio nel nostro campionato: "La Serie A resta uno dei migliori campionati in assoluto, è pieno di storia e di qualità. Ormai non c'è più solo la Juve, tante squadre hanno alzato l'asticella e le milanesi stanno tornando. Non posso che parlare bene del calcio italiano e della vita in Italia".

Quali sono i migliori calciatori con cui ha giocato?

"Molti di questi sono stati miei compagni al Milan, un top club mondiale in cui ho avuto la fortuna di giocare con tantissimi campioni: Pato, Gattuso, Seedorf, Pirlo, Ronaldinho, Thiago Silva, Inzaghi, Kakà, Ibrahimovic...".