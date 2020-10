tmw Robinho: "Tornare in Serie A? Sarebbe stata tanta roba, ma ho scelto il Santos col cuore"

Intervistato in esclusiva da TMW all'indomani del suo quarto ritorno al Santos, Robinho ha confessato anche di avere avuto diversi contatti per restare in Europa: "Ho avuto diverse offerte per continuare a giocare in Europa. In questo momento però, a 36 anni suonati, ho preferito tornare a casa per la squadra, per mia moglie, i miei figli... Oggi non sono più il ragazzino di un tempo, sono un uomo che ha in testa prima di tutto il bene della sua famiglia".

Dopo il suo mancato rinnovo con l'İstanbul Başakşehir, c'era anche chi sperava di rivederla in Serie A...

"Com'è che si dice in italiano? Giocare in Serie A è tanta roba (ride, ndr)... Diciamo che ho avuto la possibilità di militare in tante squadre fuori dal Brasile, ma oggi ho scelto col cuore. Il Santos è la mia casa, molto più di una semplice squadra di calcio per me".