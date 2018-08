TMW - Roma, è fatta per il prestito del giovane D'Urso all'Apollon Smyrnis

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

Christian D'Urso all'Apollon Smyrnis, è fatta. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista classe 1997 lascerà la Roma nelle prossime ore per volare in Grecia a titolo temporaneo. Nell'ultima stagione D'Urso ha giocato in prestito nell'Ascoli.