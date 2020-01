Fonte: Giacomo Iacobellis

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il trasferimento di Carles Pérez dal Barcellona alla Roma potrebbe essere ufficializzato a breve. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'attaccante ha raggiunto l'accordo con i giallorossi e già domani dovrebbe essere in Italia per le visite mediche e la firma. Arriverà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni.