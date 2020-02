Fonte: Dario Marchetti

Di prima mattina è arrivato nella sede di Via Tolstoj il CEO della Roma, Guido Fienga, ma inaspettatamente l'incontro (il secondo, dopo quello di ieri) con il pool legale e manageriale di Dan Friedkin è iniziato già stamane. Il tutto in attesa dell'arrivo nella Capitale di Dan Friedkin, o almeno del figlio Ryan, che era atteso a Roma già ieri. Via al confronto tra le parti, con l'obiettivo di accelerare il prima possibile la trattativa per il passaggio della maggioranza a "mister Toyota".