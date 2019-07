TMW - Roma, anche Nzonzi è arrivato a Villa Stuart: ci sono Kolarov e Under

Sono arrivati da pochi minuti anche Aleksandar Kolarov, Antonio Mirante e Cengiz Under a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di inizio stagione con la Roma. I tifosi presenti hanno fatto gli auguri al portiere per i suoi 36 anni e al momento manca all'appello soltanto Steven Nzonzi: la società attende il francese che però nei giorni scorsi non si è presentato ai test.