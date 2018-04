TMW - Roma arrivata a Barcellona. Nainggolan: "Sto alla grande"

Fonte: Dall'inviato Giacomo Iacobellis

La Roma è arrivata a Barcellona. I giallorossi, sono da poco arrivati all'albergo Rey Juan Carlos I di Barcellona. Applausi da parte dei tifosi presenti, in particolar modo per Radja Nainggolan, che poco prima della partenza da Roma ha dichiarato ai cronisti: "Sto alla grande, altrimenti non sarei partito". Guarda le foto di TMW: