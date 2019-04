TMW - Roma, avanti tutta per Tonali. Cellino punta Antonucci e Riccardi

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma punta Sandro Tonali del Brescia. E già in queste settimane, decisive per la volata finale in Serie A, si sono mossi i primi passi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club di Massimo Cellino, per dare l'ok al trasferimento nella Capitale, del gioiellino classe 2000 vuole imbastire una trattativa non solo su base economica, ma anche andando a pescare fra i migliori talenti emersi dal vivaio giallorosso. A questo proposito sono due i nomi caldi che l'ex numero uno del Cagliari ha messo nel mirino assieme alla sua dirigenza: Mirko Antonucci e Alessio Riccardi. Per quanto riguarda l'attaccante oggi in prestito al Pescara, però, la Roma non sarebbe così convinta di lasciarlo partire a titolo definitivo. Da capire dunque la formula sulla quale possa svilupparsi l'operazione.