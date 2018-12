TMW - Roma, Baldissoni: "Dobbiamo ritrovare la nostra identità. Porto ok"

Fonte: dai nostri inviati Lorenzo Di Benedetto e Ivan F. Cardia

Mauro Baldissoni, amministratore delegato della Roma, ha parlato a margine del sorteggio di Champions League a Nyon con i giallorossi che hanno pescato il Porto in vista degli ottavi di finale: "I sorteggi sono buoni fino a un certo punto perché non si gioca col tabellone ma contro 11 giocatori. Io adesso sono preoccupato per l'Entella in coppa Italia figuriamoci se non sono preoccupato per il Porto. Certo che se avessi dovuto scegliere probabilmente avrei scelto questa squadra, ma non cambia più di tanto. Bisogna vedere come arriveremo a febbraio, anche con i giocatori da recuperare e se recupereremo l'identità che in questo momento è venuta un po' meno. La Juventus? Può battere qualsiasi avversario anche se il discorso sulle avversarie tutte forti è valido anche per i bianconeri. Vittoria contro il Genoa segnale di guarigione? Abbiamo giocato meglio a Cagliari anche se nel finale siamo stati un po' sciatti. Vorrei vedere una solidità e un'identità che adesso non sto vedendo anche a causa delle tante assenze. In questo momento avremmo bisogno di più giocatori con maggiore esperienza che però sono infortunati, speriamo di poterci ricompattare magari con qualche rientro in settimana. Di Francesco in bilico? E' un discorso che affrontiamo tutte le partite da settimane. I risultati sono determinanti per tutti, compresi gli allenatori. L'analisi va fatta quotidianamente. evidentemente se la Roma va male sono stati fatti degli errori vanno valutati nel migliore dei modi. Il mercato? Sono valutazioni che verranno fatte adesso. Anche in base agli infortunati. E' un lavoro che facciamo ogni anno, lo faremo a maggior ragione in questa situazione".