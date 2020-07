tmw Roma, chiacchierata fra Baldini e Spalletti. Appuntamento più avanti

C'è stata una telefonata fra Franco Baldini, consulente non a libro paga di James Pallotta, e Luciano Spalletti, ex tecnico della Roma, per capire se ci può essere un terzo ritorno in giallorosso. Sarebbe la soluzione più semplice per entrambi: Baldini sta tentando di capire se continuare con Paulo Fonseca - oggi vittoria convincente, ma molto dipenderà dal finale di stagione e l'Europa League - oppure se avere l'ennesima gatta da pelare con la scelta del tecnico, mentre Spalletti, dopo l'abboccamento con il Milan dell'inverno scorso, rischia di rimanere fermo un giro.

APPUNTAMENTO PIÙ AVANTI - Non c'è però una porta chiusa, anzi. Spalletti e Baldini si sono ripromessi di risentirsi più avanti, sia per valutare la posizione di Fonseca sia per capire quali saranno eventualmente le proposte. Anche perché la Fiorentina sembra oramai orientata sull'approdo di De Rossi, al netto delle smentite di rito. Non è possibile escludere anche un appuntamento in Toscana fra i due: Baldini settimana scorsa era in Italia per alcuni giorni di vacanza.