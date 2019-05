TMW - Roma, col progetto giovani spunta Semplici. Baldini propone Blanc

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma continua a pensare alla panchina del prossimo anno. Analizza, si informa e riflette. Giampaolo, destinato a salutare la Samp, resta un'opzione possibile. Come nome a sorpresa però potrebbe spuntare Leonardo Semplici, reduce dalla seconda salvezza consecutiva in serie A con la SPAL. I dirigenti giallorossi stanno valutando il suo nome: se la Roma non dovesse approdare al quarto posto e iniziasse così un nuovo progetto basato su giocatori prevalentemente giovani, l'ipotesi Semplici potrebbe prendere corpo. Il tecnico fiorentino peraltro è ben in testa al club giallorosso considerato che sia all'Olimpico che a Ferrara è riuscito quest'anno a battere la Roma, col gioco e con una superiore intensità. Non mancano comunque sul taccuino della società capitolina anche i nomi di tecnici stranieri, su tutti Laurent Blanc che nella sua ultima esperienza da allenatore ha guidato il PSG dal 2013 al 2016. Sarebbe, il francese, un nome suggerito da Franco Baldini, consulente di Pallotta. Il patron della Roma però preferirebbe puntare su un tecnico italiano, che conosca alla perfezione i segreti del nostro campionato.