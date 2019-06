Fonte: dal nostro inviato, Dario Marchetti

Non solo Paulo Fonseca. Il neo tecnico della Roma, arrivato in Italia questa mattina, è infatti atterrato nella Capitale insieme a tre suoi collaboratori: il vice Nuno Campos, il tattico Tiago Leal e il preparatore atletico Nuno Romano. I tre hanno trascorso il weekend in ucraina dove hanno salutato lo Shakhtar Donetsk.