© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continuano gli interessamenti blasonati per Cengiz Under, ala della Roma. Il turco è uno dei più positivi nel tribolato inizio di stagione giallorosso, con la giovane età che spinge sulla sua valutazione. I giallorossi hanno già respinto un'offerta di 32 milioni di euro da parte dell'Arsenal, con Pallotta che ne chiede almeno 50.

EMISSARI PER JUVENTUS-ROMA - Così per la gara tra bianconeri e giallorossi ci saranno osservatori di Arsenal e Bayern Monaco per visionare ancora Under. L'idea dei capitolini è comunque quella di mantenere il giocatore fino all'estate, a meno di offerte folli, perché in questa stagione sono già stati ceduti Alisson e Strootman.