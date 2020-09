tmw Roma, contatti in giornata con il Celtic per l'esterno Bolingoli-Mbombo

La Roma potrebbe pescare in Scozia il sostituto di Kolarov ormai nuovo giocatore dell'Inter. Si avvicina infatti l'arrivo di Boli Bolingoli-Mbombo, esterno mancino di proprietà del Celtic Glasgow che è seguito con interesse anche dal Basaksehir in Turchia e in Belgio da Anderlecht e Anversa. In giornata sono previsti nuovi contatti fra le parti.