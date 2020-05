tmw Roma, continua la preparazione a Trigoria: individuale per Perotti, Pau Lopez e Zaniolo

Dopo la doppia seduta di ieri, Fonseca ha stilato il programma per il resto della settimana: la Roma continuerà ad allenarsi collettivamente ma una sola volta al giorno. L’appuntamento questa mattina è stato a Trigoria intorno alle 10, classico riscaldamento in campo, poi torello esercizi di rapidità e focus tattico per riprendere confidenza con gli schemi del tecnico. Continuano a lavorare a parte Pau Lopez, Perotti e Zaniolo. Quest’ultimo è tornato a calciare il pallone e tra un paio di settimane potrà riprendere a lavorare con il resto del gruppo.

Domani di nuovo in campo la mattina ma con un occhio all’incontro della sera tra FIGC e Spadafora per la ripresa del campionato. Una volta decisa la data, Fonseca potrà stilare un programma più dettagliato in vista della corsa alla Champions League.