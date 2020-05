tmw Roma, continui contatti tra Pallotta e Friedkin. C'è il tira e molla sul prezzo

vedi letture

James Pallotta e Dan Friedkin non hanno mai smesso di sentirsi in questi mesi. Anche perché la situazione Coronavirus ha bloccato una cessione già praticamente fatta, ma ha stoppato anche tutti gli altri possibili investitori che potrebbero entrare nella Roma con una intenzione di rilevare il pacchetto azionario. Così, dovuto anche al tira e molla, l'idea è che il prezzo stia scendendo, con contatti che però continuano a esserci.

TRA I 550 E I 600 MILIONI - Così dagli 800 milioni che erano praticamente una condizione già acquisita, la valutazione è crollata e Friedkin sta trattando per cercare un accordo fra i 500 milioni e i 550. Il tempo gioca dalla parte dell'americano, perché nel frattempo non sono arrivate manifestazioni di interesse per cifre neanche lontanamente vicine alle sue. La sensazione, che però non è ancora suffragata dai fatti, è che un accordo possa trovarsi intorno ai 600 milioni, forse qualcosa di meno.