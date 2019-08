Fonte: Dario Marchetti

© foto di Federico Gaetano

Ante Coric a un passo dall'Almeria. Il giovane centrocampista croato, secondo quanto raccolto da TMW, è in viaggio proprio in questi minuti per la Spagna per trovare un accordo definitivo col club di Segunda División. Se Roma e Almeria hanno infatti già un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a quota sette milioni di euro, il giocatore non ha ancora quella sull'ingaggio con la sua possibile nuova società.