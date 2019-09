© foto di Insidefoto/Image Sport

Morgan De Sanctis, team manager della Roma, parla a margine della conferenza stampa di Smalling degli infortuni che continuano a menomare la squadra giallorossa: "Quest'anno le cose non sono iniziate per il verso giusto, ma vorrei scansare ogni tipo di alibi. Ho sentito parlare dei campi di allenamento per esempio. Nello staff medico abbiamo fatto una ristrutturazione, possiamo fornire ai calciatori tutte le opzioni per allenarsi bene e recuperare bene, quindi ci aspettiamo meno infortuni rispetto all'anno scorso. Adesso però non ci sono condizioni per preoccuparsi".